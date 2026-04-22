ಸವದತ್ತಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ–11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ನಗರಸಭೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ–2026 ಸೀಜನ್–1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ-11 ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ₹ 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ನಿಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ 24 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕೌಜಲಗಿ, ಚಿತ್ರನಟ ಶಿವರಂಜನ ಬೋಳನ್ನವರ, ಮಹಾಂತೇಶ ತುರಮರಿ, ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಆರದ್ರಿಮಠ, ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ, ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಶ ಹೂಲಿ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅನೀಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಆದಿರಾಜ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>