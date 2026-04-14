ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ 19ರ ವರೆಗೆ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ನಗರಸಭೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಅನಿಷ ಕೌಜಲಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 (ಸೀಸನ್–1) ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರನಟ ಶಿವರಂಜನ ಬೋಳನ್ನವರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರೋಟರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ತುರಮರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕೌಜಲಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಯಕ್ಕುಂಡಿ, ಮಹೇಶ ಹರಕುಣಿ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೆ.ಸಿ.ಅಷ್ಟಗಿಮಠ, ಹಸನ್ ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ, ಬಸವರಾಜ ಭರಮನ್ನವರ, ಸಂಪಗಾಂವ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪಿಚ್, ಉತ್ತಮ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ, ಅದಿರಾಜ ಕೌಜಲಗಿ, ಪ್ರಥಮ ತುರಮರಿ, ಪ್ರೀತಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಅರುಣ ತುರಮರಿ, ಧನಪಾಲ ಪಾಟೀಲ, ಚೇತನ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ, ಮಂಜು ಭರಮನ್ನವರ, ಮೊಹಮ್ಮದ ಭಾಗವಾನ, ಮಹೇಶ ತೋಟಗಿ, ದರ್ಶನ ಕಮ್ಮಾರ, ವಿನಯ ಬೋಡಕಿ, ಚಿನ್ಮಯ ಸುಂಕದ, ಸಮಿ ಮಕಾನದಾರ, ಸೋಮು ಬಡ್ಡಿಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಚಿನಿವಾಲರ, ನವೀನ ತುರಮರಿ, ಮನು ಕಗ್ಗೊಡಿ, ಸಮೀರ ಬೂದಿಹಾಳ, ಮನೋಜ ಐಹೊಳೆ, ಆಕಾಶ ಬಡ್ಡಿಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಏ.19ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹2.50 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>