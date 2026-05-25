<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ಮಣೂರ್ ಅವರು ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 76ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚಂಡೀಗಢ ವಿರುದ್ಧ 33 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು 87–67ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಿಂಚಿನ ಆಟವಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅನ್ಷುಲ್ ಸಾಯಿ ತಲಾ 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿದರು. ಚಂಡೀಗಢ ತಂಡದ ಅಜಯ್ (21 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ತುಷಾರ್ (17 ಅಂಕ) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 71–55ರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು 87–46ರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು 69–62ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಿಲಯ ರೆಡ್ಡಿ (19 ಅಂಕ), ನಿಧಿ ಉಮೇಶ್ (18 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವಣಿ ಶಿವಣ್ಣ (13 ಅಂಕ) ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-51-1679457835</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>