ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ಪುದುಚೆರಿಯ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ 76ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು 71–55ರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಅನ್ಷುಲ್ ಸಾಯಿ (15), ದೀವಿತ್ ಶೇಣವ (14), ಸಮರ್ಥ ಮಣೂರ್ (12), ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವೇದಾಂತಿ (11) ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು (52–56) ಅಂಕಗಳಿಂದ ಛತ್ತೀಸಗಢ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಭು 16 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ಶಿವಣ್ಣ 11, ನೀಲಯ ರೆಡ್ಡಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>