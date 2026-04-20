ಕಬಡ್ಡಿ: ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ

ಸವದತ್ತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಜರುಗಿದ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವಲಯ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಥಮ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಿ.ಕೆ. ಕಾಲೇಜು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೊನ್ನಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಓಂಕಾರ ಶಿರಗಾಂವಕರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಮೇಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ. ಹರ್ಲಾಪೂರ, 'ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಉನ್ನತ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ. ಸೋತವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತಂತೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗಿದರೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್.ಆರ್. ಸವತಿಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಎಂ. ಹೊಳಿ, ಎಲ್.ಪಿ. ಬೂದನವರ, ಪಿ.ಎಫ್. ಹಾದಿಮನಿ, ಎಂ.ಎನ್. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಎ.ಎಫ್. ಬದಾಮಿ, ಎಂ.ಸಿ. ಹಾದಿಮನಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪೊಲೇಶಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಗಂಗಲ, ಕಿರಣ್ ಲಮಾಣಿ, ಕೆ.ಬಿ. ನರಗುಂದ, ಗೀತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ವಿವೇಕ ಸುಳೆಭಾವಿ, ಅಮೃತ ಹೂಗಾರ, ಕೆ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>