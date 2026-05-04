<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಗರದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಯಾನ್ ಫುಟಾಣೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ 9 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿದನು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಕೃಷ್ಣ, ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪೂಂಜಾ ಅವರೂ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಟೈಬ್ರೇಕ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು, ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ರೀಹರಿ ಖೋಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಾಯೋ ಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ದ ಕಣದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ಅಯಾನ್ ಸಂಯಮ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಜೇಯನಾದ. ಏಳು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>