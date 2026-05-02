ವಿಮಾನಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಮಾನಪುರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಪುರ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡವು 47–26ರಿಂದ ಎಂಸಿಎಚ್ಎಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ರಕ್ಷಿತ್ (18 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ನಿರ್ವೈರ್ (12 ಅಂಕ) ವಿಮಾನಪುರ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 51–38ರಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಪಿಪಿಸಿ) ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಚಾಯಾಂಕ್ 14 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನೀಲ್ 13 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಪಿಪಿಸಿ ತಂಡದ ನರೂನ್ (9 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಕ್ (6 ಅಂಕ) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 62–45ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ದೇವಿಶಿ (14 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಕೆನಿಶಾ (13 ಅಂಕ) ಮೌಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರುಷಿ (23 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಹರ್ಷದಾ (13 ಅಂಕ) ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ತೋರಿದರಾದರೂ, ಉಳಿದವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಂಸಿಎಚ್ಎಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 46–28ರಿಂದ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹40 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹25 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>