ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ (ಸ್ವಾಬ್)ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮನುಜಾ ವೀರಪ್ಪ ಮರುಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಮಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಮನುಜಾ ವೀರಪ್ಪ (ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ), ಜಿ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಜಾಬಗೆರೆ (ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಎನ್. ಸುದರ್ಶನ್ (ಖಜಾಂಚಿ), ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು: ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ , ಕೌಶಿಕ್ ರಂಗರಾಜನ್ , ಆಶಿಶ್ ಪಂತ್ , ಅಶ್ವಿನ್ ಆಚಲ್ , ಸ್ಪಂದನ್ ಕಣಿಯಾರ್, ಚಿತ್ರಾಂಗದ ದತ್ತಾ ಚೌಧರಿ , ಗುರುರಾಜ್ ಬಿ.ಎಸ್.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260517-4-1708695921