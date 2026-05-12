ದರ್ಶನ್‌, ದಿನಿಧಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಆತಿಥೇಯ ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದ ದರ್ಶನ್ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದ ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕೆಎಸ್ಎ ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಬಿಎಸಿ) ನಡೆದ ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ 3 ನಿಮಿಷ 59.07ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ಅನೀಶ್ ಎಸ್.ಗೌಡ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ದಿನಿಧಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ (2ನಿಮಿಷ 04.20ಸೆ) ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಎಸಿಯ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂ. ಅವರು ಪುರುಷರ 50 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ 23.97 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ವೇಗದ ಈಜುಪಟುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 79ನೇ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಜೂನ್ 16ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಈಜು ಫೆಡರೇಷನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುರುಷರು: 50 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಪೃಥ್ವಿ ಎಂ. (ಬಿಎಸಿ, ಕಾಲ: 23.97ಸೆ)–1, ಹರಿಕಾರ್ತಿಕ್ ವೇಲು (ಜಿ.ಎಫ್)–2, ಆರ್.ನವನೀತ್ ಗೌಡ (ಡಿ.ಎ)–3. 50 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ (ಡಿ.ಎ, ಕಾಲ:25.86ಸೆ)–1, ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ (ಬಿಎಸಿ)–2, ಇದಾಂತ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ (ಬಿಎಸಿ)–3; 100 ಮೀ.ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಅನೀಶ್ ಎಸ್.ಗೌಡ (ಬಿಎಸಿ, ಕಾಲ: 51.40ಸೆ)–1, ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ–2, ಚಿಂತನ್ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ (ಎಲ್ಎಎಸ್)–3; 100 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ (ಕಾಲ: 58.13ಸೆ)–1, ಸಮರ್ಥ್ ಗೌಡ ಬಿ.ಎಸ್. (ಬಿಎಸಿ)–2, ವೇದಾಂತ ವಿ.ಎಂ. (ಬಿಎಸಿ)–3; 100 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ವಿದಿತ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ (ಡಿ.ಎ, ಕಾಲ: 1ನಿ.04.81ಸೆ)–1, ಮಣಿಕಂಠ ಎಲ್ (ಬಿಎಸಿ)–2, ಸೂರ್ಯ ಜೋಯಪ್ಪ ಒ.ಆರ್ (ಬಿಎಸಿ)–3; 400 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ದರ್ಶನ್ ಎಸ್. (ಬಿಎಸಿ, ಕಾಲ: 3ನಿ.59.07ಸೆ)–1, ದಕ್ಷಣ್ ಎಸ್. (ಬಿಎಸಿ)–2, ಅನೀಶ್ ಎಸ್. ಗೌಡ (ಬಿಎಸಿ)–3; 200 ಮೀ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಡ್ಲೆ: ಶೋನ್ ಗಂಗೂಲಿ (ಬಿಎಸಿ, ಕಾಲ: 2ನಿ.08.55ಸೆ)–1, ಚಿಂತನ್ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ (ಎಲ್ಎಎಸ್)–2, ಸೂರ್ಯ ಜೋಯಪ್ಪ–3. 4x200 ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇ: ಬಿಎಸಿ–ಎ (8ನಿ.01.63ಸೆ)–1, ಬಿಎಸಿ–ಬಿ (8 ನಿ.02.89ಸೆ)–2, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್–ಎ (8 ನಿ.06.09ಸೆ)–3.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: 50 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಸುವನಾ ಸಿ ಭಾಸ್ಕರ್ (ಡಿ.ಎ, ಕಾಲ: 30.19ಸೆ)–1, ವಿಹಿತಾ ನಯನಾ (ಬಿಎಸಿ)–2, ನೈಶಾ (ಬಿಎಸಿ)–3; 50 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಯಾ (ಬಿಎಸಿ, ಕಾಲ: 33.74ಸೆ)–1, ಲಿನೇಷಾ ಎ.ಕೆ. (ಡಿ.ಎ)–2, ಮಾನವಿ ವರ್ಮಾ (ಡಿ.ಸಿ)–3; 200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು (ಡಿ.ಎ, ಕಾಲ: 2ನಿ.04.20ಸೆ)–1, ಶ್ರೀಚರಣಿ ತುಮು (ಜೆಐಆರ್ಎಸ್)–2, ಸುಹಾಸಿನಿ ಘೋಷ್ (ಕೆಎಸ್ಎ)–3; 200 ಮೀ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: ಸುಹಾನಿಸಿ ಘೋಷ್ (ಕಾಲ: 2ನಿ.29.60ಸೆ)–1, ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಯಾ–2, ಅಂಜಲಿ ಹೊಸಕೆರೆ (ಬಿಎಸಿ)–3; 200 ಮೀ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಡ್ಲೆ: ತನಿಶಿ ಗುಪ್ತಾ (ಡಿ.ಎ, ಕಾಲ: 2ನಿ.22.76ಸೆ)–1, ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು–2, ತಾನ್ಯಾ ಎಸ್ (ಜೆಐಆರ್ಎಸ್)–3; 1500 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಶ್ರೀಚರಣಿ ತುಮು (ಕಾಲ: 18ನಿ.06.18ಸೆ)–1, ಅದಿತಿ ಎನ್. ಮುಲೈ (ಬಿಎಸಿ)–2, ಶಿರಿನ್ (ಬಿಎಸಿ)–3; 4x100 ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇ: ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್–ಎ (3ನಿ.58.72ಸೆ)–1, ಬಿಎಸಿ–ಎ (4ನಿ.07.55ಸೆ)–2, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್– ಬಿ (4ನಿ.09.37ಸೆ)–3.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-51-637125283</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>