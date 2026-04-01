ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ‘ಬೆಕ್ಕರೆ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್’ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಸಮೀಪದ ಬೆಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದ ಮೂರುರಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೆಕ್ಕರೆ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್' ತಂಡ 'ಬೆಕ್ಕರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' ಸೀಸನ್-3 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೆಕ್ಕರೆ ಭೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ಕರೆ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ದೀಪು ನಾಯಕತ್ವದ ಭೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನವೀನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬೆಕ್ಕರೆ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ 4.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 31 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಬೆಕ್ಕರೆ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸರಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ದರ್ಶನ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>