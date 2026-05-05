ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಸಮೀಪದ ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್–2 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 9 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ, ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತು. ವಿಜೇತ ತಂಡವು ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ₹25 ಸಾವಿರ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಧಾನ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ₹15 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ದಿನೇಶ್, ಸುಮಿತ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಯಶಸ್ ಗೌಡ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ.ಪ್ರಮೋದ್, ವಿನಯ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗಣೇಶ್, ಮನು, ಪ್ರಮೋದ್, ಸತೀಶ್.ಡಿ.ವಿ., ಮಾರುತಿಗೌಡ, ಗೋವಿಂದ್, ಪಾಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>