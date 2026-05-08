ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಭಟ್ಕಳ: ಹಿಂದೂ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ವಡೇರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಭಟ್ಕಳದ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಗೊರ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹಿಂದೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ತಂಡಗಳ ಮಾಲಿಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಆಯೋಜಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪೈ, ಸಂದೀಪ ಶೇಟ್, ಕಿರಣ ಚಂದಾವರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿಣಿ, ವಿನಾಯಕ ಶೇಟ್, ಹರೀಶ ಕಾಮತ, ವಿನಾಯಕ ಪೈ, ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ದಿನೇಶ ಪೈ, ಗಿರಿಧರ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>