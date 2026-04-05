ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 19 ವಯೋಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಊರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರುವುದೇ ನನ್ನ ಕನಸು ಎಂದರು.</p>.<p>ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೀರ್ಥನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಳಕ್ಲು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಡಿಗ, ಅವಿನಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅರುಣಾ ಭಟ್, ವಿಶಾಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಹತ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸರಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ ಇದ್ದರು. ಸತೀಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-28-1634677642</p>