ರಾಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 135ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡ ಪಾಪಣ್ಣ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರಬಹುದು, ದುಶ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಇರಬಹುದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಹಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ಸಂಘದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕುಟ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಮಸು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏ.26ರಂದು ಭೀಮ ಜಯಂತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು. ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ (ನಗು), ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್, ಅಭಿ, ರಾಜೇಶ, ರಾಕೇಶ್, ಅನಂತ ನಚಿಕೇತನ್, ಮಹೇಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಮತಿಯಾಸ್, ಕಿಟ್ಟಿ, ಬಿಲ್ಲ ಬಾಬು, ಕಲ್ಲು, ಮಾದು, ನಾಣಿ, ಕೆಂಪ, ದೊರೆಮ ಪ್ರಮೋದ್, ಭುವನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>