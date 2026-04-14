ಮೈಟಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

<p>ಆಲ್ದೂರು: ಸಮೀಪದ ದಿವಂಗತ ಸಿ.ಎ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಗುಡ್ಡದ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ದೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p>20 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಆಟ ಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಟಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ₹12,000 ನಗದು, ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಲ್ದೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪಡೆದು ₹6000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೈಟಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ತಂಡದ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಣಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಆಲ್ದೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಫುಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಜೀವನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೃಪಾಕ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಯೋಜಕರಾದ ರಾಕೇಶ್, ಸೂರ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-126-1229006716</p>