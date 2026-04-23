ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್: ಜೈ ಭೀಮ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಆಲ್ದೂರು: ಹಾಂದಿ ಸಮೀಪದ ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಜೈ ಭೀಮ್' ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 24 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜೈ ಭೀಮ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿ ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ದೇವಿರಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ₹20 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಟೀಮ್ ಈಗಲ್ ಕೀತೂರು ₹10 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಾಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಹೇಶ್, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೈ ಭೀಮ್ ತಂಡದ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಚನ್ನಕೇಶವ, ಶಿವಣ್ಣ, ಉಮೇಶ್, ರಘು, ಸಿದ್ದಿಕ್, ಸಂದೀಪ್, ರವಿ, ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯೋಜಕರಾದ ದೇವಿರಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>