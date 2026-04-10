ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೈಲಾಸ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟಪಳ್ಳಿಯ ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಚಂಡ್ರಾಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತ ಕ್ರೀಡೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ಲೇವಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಸಾವನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ರವಿ ಪಾಟೀಲ ಪಿಡಿಒ ಪವನಕುಮಾರ ಮೇತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಭೀಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಸಂಜೀವ ನಾಯಕ, ರಾಜು ನಾಯಕ, ಕಿರಣ ನಾಯಕ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಮಾ.29ರಿಂದ ಪಿಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಏ.14ರಂದು ಸಮಾರೋಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಲೀಗನಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ 10, ಕನಕಪುರ 10, ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ 8, ಸುಲೇಪೇಟ 8, ದೇಗಲಮಡಿ 6, ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ 2, ಐನೋಳ್ಳಿ 2, ಚಿಮ್ಮಾಈದಲಾಯಿ 2 ಅಂಕಗಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260410-31-351792384