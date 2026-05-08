ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): 'ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳ (ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್) ಜೊತೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡೋಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇಶದ 37 ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಟಿ.ಉಷಾ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರಿರಂಜನ್ ರಾವ್, ಕ್ರೀಡಾ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ರಕ್ಷಾ ಖಾಡ್ಸೆ ಅವರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಚಿವರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಜುಲೈ– ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊದಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್– ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ (ಐಚಿ– ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ) ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಭವಿಷ್ಯವು, ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು, ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಂಡವೀಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೊ ಅದನ್ನು ಸಚಿವರು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಒಂದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>