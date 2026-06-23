ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂಬಳದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ</p>.<p>ಅ.17 ಮೈಸೂರು, ನ. 14 ಪಣಪಿಲ, 21 ಕೊಡಂಗೆ, 28 ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಡಿ.5 ಹೊಕ್ಕಾಡಿ, 6 ಬಳ್ಳಮಂಜ, 12 ಬಾರಾಡಿ, 19 ಮಂಗಳೂರು, 26 ಮೂಲ್ಕಿ, ಜ.2 ಮಿಯ್ಯಾರು, 9 ನರಿಂಗಾನ, 16 ಅಡ್ವೆ, 23 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, 30 ಐಕಳ, ಫೆ.6 ಪುತ್ತೂರು, 13 ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, 20 ವಾಮಂಜೂರು, 27 ಎರ್ಮಾಳು, ಮಾರ್ಚ್ 6 ಬಂಟ್ವಾಳ, 13 ಬಂಗಾಡಿ, 20 ವೇಣೂರು, 27 ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಏ.3 ಗುರುಪುರ, 10 ಬಳ್ಕುಂಜೆ, 17 ಹರೇಕಳ, 24 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-29-1489495310</p>