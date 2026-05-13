‘ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ’

ದಾಂಡೇಲಿ: 'ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪಡೆದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿ' ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ವಸಂತ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದಾಂಡೇಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಭಾಸ್ ನಗರದ ನಗರಸಭೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಮದರಖಂಡಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನ ಡಿಜಿಎಂ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ, ಪಿಆರ್ಒ ರಾಜೇಶ ತಿವಾರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ಪಾಟ್ನೇಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಡಿಜಿಎಂ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜೇಶ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್.ಸೋಮಕುಮಾರ, ಇಮಾಮ್ ಸರ್ವರ, ದಾಂಡೇಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಯೋಗೇಶ ಅಂಕಯ್ಯನವರ, ಪ್ರವೀಣ ಮಿಶ್ರಾ, ನಿರ್ಮಲ ಶರ್ಮಾ, ಸುಭಾಶ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>