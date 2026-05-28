ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಶಿಬಿರ ಮುಕ್ತಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ವತಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ವಲಯದ 15 ಹಾಗೂ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಗರದ ಎಂಬಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 50 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಸಿಸಿಐ ಲೆವೆಲ್ –2ರ ನುರಿತ ಕೋಚ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಲೆವೆಲ್ –1ರ ಕೋಚ್ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅನಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಧೂಡಾ' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>