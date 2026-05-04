ಚಿಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕನಸು

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳೂ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಸಭ್ಯರ ಆಟ’ದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ (ಡಿಸಿಎ) ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರುವ ಆರ್.ತಿಮ್ಮೇಶ್, ಈಗ ‘ಮಾದರಿ’ ಎಂಬಂಥ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗದವರು ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಯನಗರ, ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ನಿಟುವಳ್ಳಿ, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಬಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಂದಾಜು 100 ಮಕ್ಕಳು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತಾವೇ ಗೌರವಧನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಿರ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ 2ನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೀರೇಶ್, ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆ. ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ತುಮಕೂರು ವಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಶಶಿಧರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-43-1400011767</p>