ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ 7, 8ಕ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ತುಮಕೂರು ವಲಯದ 16 ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಮತ್ತು 8ರಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂಬಿಎ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>2010ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 2012ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದವರು 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡ ಹಾಗೂ 2007ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 2010ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದವರು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬರುವವರು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವ್ಯಾಸಂಗ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಚಂದ್ರ (9972700054) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>