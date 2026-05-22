ಧಾರವಾಡ: ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ 24ರಂದು

ಧಾರವಾಡ: ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಬೆಂಗೇರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 24ರಂದು ಮುಕ್ತ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಜಿತ್ ಬೆಂಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 9, 12 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>www.chesscircle.com ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಮೊ:7022767354 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈವರೆಗೆ 80 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಟಗಾರರ ಭಾಗಹಿಸುವರು. 24ರಂದು ಟೂರ್ನಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಟ್ಫು ₹ 30 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪದಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ಟಗರಪುರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಫ್. ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ ಹಿರೇಮಠ, ಅಭಿಜಿತ್ ಬೆಂಗೇರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಮರ್ಶಾ, ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರೀಪಾದ, ಸಂದೀಪ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>