‘ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಕ್ರೀಡೆಯು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಯುವಜನ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಟಪ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾನಂದ ಅಮರಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧಾರವಾಡ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾಶಿಯು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲ ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತುದಾರ ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಗುಡ್ಡೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಬ. ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದಿತಿ ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲಕಂಬ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಟೆಕ್ವಾಂಡೊ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವ-ರಕ್ಷಣಾಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>