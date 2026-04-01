‘ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ’

ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: 'ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಕುಮಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಗುರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪೈಲ್ವಾನರ ಸಂಘದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ಯುವಕರು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಕುಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಪೈಲ್ವಾನ ಸಂಘದವರು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಶೀರ ಅಹ್ಮದ ಮಾಳಗಿಮನಿ ಮಾಜಿ ಪೈಲ್ವಾನರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ ಮುಲ್ಲಾ, ಬಸಪ್ಪ ಯಮೋಜಿ, ಹಸನಸಾಬ ಜೋರಮ್ಮನವರ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ರೇಶ್ಮಿ, ಆದಮ್ ಸಾಬ್ ಸೈಯ್ಯದ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದಮನಿ, ರೇಹಮಾನ ಮುಜಾವರ, ಅರ್ಜುನ ಜಾಕೋಜಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಯಮೋಜಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಟಗಿ, ಶಿವಪ್ಪ ವಿಜಾಪೂರ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಧರೇಪ್ಪ ಬೊಬ್ಬಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>