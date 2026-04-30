ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮೇ 3ಕ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 14ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 'ಹಿಂದ್ ಕೇಸರಿ' ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಕುಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 3ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತನ್ಕುಮಾರ ಮಠಪತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆವರೆಗೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ದೇಹ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಥಾರ್ ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ– ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ–ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ, ದ್ವಿತೀಯ–ಸ್ಕೂಟಿ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ–₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಆರ್. ಶರ್ಮಾ, ಪೈಲ್ವಾನರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗರಾಜ ಹಡಪದ, ಆನಂದ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಬಾಗಲಕೋಟ, ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕಲಂದರ ಮುಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>