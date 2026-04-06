ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಈಗಲ್ ತಂಡ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಸಮೀಪದ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು (71) ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ ತಂಡ (72) ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸುಬಾನಿ ಮುಜಾವರ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪ್ ದಿ ಸೀರಿಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶರಣಪ್ಪ ಸಜ್ಜನರ, ಪರಸಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಶಿವಾನಂದ ಉಕ್ಕಿಸಲ, ರಾಜು ನದಾಫ್, ಚಂದ್ರು ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮಕ್ತಲಿ, ಅಮರೇಶ ರಾಠೋಡ, ಶಂಕರ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪರಶುರಾಮ ಶಂಕ್ರಿ ಇದ್ದರು.