ಹರಿಹರ: ಮೇ 17ರಂದು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂಜಾ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಿಮ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 7 ಪದಕ ಹಾಗೂ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>70 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಖ್, 80 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್, ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್.ರಂಜಿತಾ ಮತ್ತು 45 ಕೆ.ಜಿ.ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಿ ಜಿ. ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ; 85 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, 70 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, 55 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ರಜಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ವಜ್ರ ಬಾಹು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಿ ಜಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್, ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್.ಸಿ. ಜಾವೀದ್, ಜಿಮ್ನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಕ್ರಂ ಬಾಷ, ತರಬೇತುದಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>