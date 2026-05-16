ಹಾಸನ: ನಗರದ ಎಸ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಿಲೇನಿಯಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಗೂ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರ ಸೈಯದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಮೋಹಕ್ ಪಿ.ಗೌಡ, ನಗರದ ಮಿಲೇನಿಯಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಾಲೆಯ ಅದ್ವಿಕಾಗೌಡ, ಇದೇ ಶಾಲೆಯ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿರಾಗ್ ಸಿ.ಎ. ಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-6 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಡಿ.ಆರ್. 12 ಪದಕ ಮತ್ತು 1 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಸನದ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪುಣೆ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಸೈಯದ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಘು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>