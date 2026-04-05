ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏ.1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ಜರುಗಿದ ಹಾವೇರಿ ವಿ.ವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಇಎಸ್ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p>.<p>ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಜಿಎಚ್ ಕಾಲೇಜು ವಿರುದ್ಧ ಬಿಇಎಸ್ಎಂ 28 ಅಂಕಗಳಿಂದ (54–26) ನಿರಾಯಾಸ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಲಮಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿ.ಎಚ್.ಕಾಲೇಜು ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ಎನಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಬಿಇಎಸ್ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಅಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿತು.</p>.<p>ರೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಮಡಿವಾಳರ ಸೂಪರ ಟೆನ್ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ.ಎನ್.ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕರಿಯಣ್ಣನವರ, ರೇಖಾ ಜಾಡರ, ರಕ್ಷಿತಾ ಮಡಿವಾಳರ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಜಿ.ಎಚ್.ಕಾಲೇಜು ತಂಡವನ್ನು 28 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಇಎಸ್ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಸವಣೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅತಿಥೇಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿರುದ್ಧ ಹಾವೇರಿಯ ಜಿಎಚ್ ಜಯಗಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪವೇಶಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ 7 ಅಂಕಗಳಿಂದ (32–39) ಹಾವೇರಿಯ ಜಿ.ಎಚ್.ಕಾಲೇಜು ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯ ಜಿ.ಎಚ್.ಕಾಲೇಜಿನ ಕುಮಾರ ರೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ಸಾಧಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ತಂಡ 6 (13–19) ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಇಎಸ್ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಎಚ್ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದವು. ಅರ್ಪಿತಾ ಮಡಿವಾಳರ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಮಲಗುಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>