ಕುಸ್ತಿ: ಸಂಜೀವ ಭಜಂತ್ರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡೆ

ಹಾವೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಸಂಜೀವ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಕನವಳ್ಳಿ, ಭರಡಿ, ಕೂರಗುಂದ, ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಸಾಪುರ, ಗುತ್ತಲ, ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕುಂದಗೋಳ, ಹೊಸರಿತ್ತಿ, ಗುತ್ತಲ, ಹಾವೇರಿ, ಅಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಫೈಲ್ವಾನ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಡೆ ಕುಸ್ತಿಯು ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. </p>.<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಸಂಜೀವ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಕಿರಣ್ ಗಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>