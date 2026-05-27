ಹಾಕಿ: ಗೋಲುಗಳ ಮಳೆಗರೆದ ಡಿವೈಇಎಸ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿಲ್ಪ ಎಂ. ಕಣಜನವರ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಏಳು ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಧಾರವಾಡ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಹಾಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ' ರಾಜ್ಯ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 16–0ಯಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಶಾಂತಿನಗರದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಇಎಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಗೋಲುಗಳ ಮಳೆಗರೆಯಿತು. ಶಿಲ್ಪ (6ನೇ, 13ನೇ, 22ನೇ, 35ನೇ, 36ನೇ, 38ನೇ ಹಾಗೂ 39ನೇ ನಿ.) ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಎಸ್. ನೀಲರಡ್ಡಿ (2ನೇ, 3ನೇ ಹಾಗೂ 10ನೇ ನಿ.) 'ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್' ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರಾವಣಿ ಎಂ. ಚವಾಣ್ (15ನೇ ಹಾಗೂ 20ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಹುಗ್ಗೆಣ್ಣವರ್ (28ನೇ ಹಾಗೂ 37ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಸೌಮ್ಯ ಎಂ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ (25ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಎಂ. ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ್ (29ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>