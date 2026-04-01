‘ಕುಸ್ತಿ: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ’

ಹೊರ್ತಿ: 'ಕುಸ್ತಿ ದೇಶಿಯ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಟಗಳಿಂದ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಝಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಪಸೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇ ಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳ ಜಂಗಿ ನಿಕಾಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಟಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸವರಾಜ ರೇವತಾಗಾಂವ, ಸುರೇಶ ಪವಾರ, ರಾಜಕುಮಾರ ಸಗಾಯಿ, ಸದಾಶಿವ ರೇವತಗಾಂವ, ವಿಠ್ಠಲ ಶಿರಶ್ಯಾಡ, ಗಿರಿಮಲ್ಲ ಹಿರೇಕುರುಬರ, ಅಜಿತ ಸಾಳುಂಕೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>