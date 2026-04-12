ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪಾವನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನವೀನ್, ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್, ನಾಗೇಶ್, ಅನಂತ್ ಗೇರುಪುರ ಮುಖಂಡರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೇಟ್, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮೂರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹ 75 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಪಿ, ರನ್ನರ್ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹35 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹15 ಸಾವಿರು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇಶ್ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಹನುಮರಾಜ್ , ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>