ತಾವರೆಕೆರೆ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಹೋಬಳಿಯ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹75 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಪಿ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹35 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಪಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೊಳತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಪಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ 6 ಓವರ್ಗೆ 73 ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತಂಡ 49 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಅರುಣ್ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರುತಿ ಇ-ಮುತ್ಸಂದ್ರ, ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ತಾವರೇಕೆರೆ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಯಾಲಚಹಳ್ಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಧುಸೂದನ್, ಟೆಂಪರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆನಂದ್ ಗೇರುಪುರ, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇಶ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪ್ರವೀಣ್, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ನವೀನ್, ಚಂದ್ರು, ಬಾಬು, ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>