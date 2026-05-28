ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಏಕತಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 'ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಕಪ್ –2026' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 29ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

'ಮೇ 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಮೇ 31ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಏಕತಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕ್ರೀಡೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ರಾಜೇಶ ಹೋಟಕರ್ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಬೀರವಳ್ಳಿ ಗುರುದೇವ ತಪೋವನ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರು ಮಾತಾಜಿ ನಂದಾತಾಯಿ, ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ ಕಟಕದೊಂಡ, ರಾಯಚೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪರಮಾನಂದ ಘೋಡಕೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಠ್ಠಲ ಪೋಳ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಾಂತರಾಜ ಪೋಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಘೋಡಕೆ, ಪರಮಾನಂದ ಘೋಡಕೆ, ವಿಲಾಸ ಹೋಟಕರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ