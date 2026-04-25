ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ‘ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ’ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಏ. 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿ ಕತ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ರಾಹುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ: ₹ 50,000 ಪ್ರಥಮ, ₹ 30,000 ದ್ವಿತೀಯ, ₹ 15,000 ತೃತೀಯ, ₹15,000 ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ಜೊತೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ: ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ₹ 2,501, ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗಾರನಿಗೆ ₹ 2,501 ಹಾಗು ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಕಾರನಿಗೆ ₹ 2,501 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಏ. 25 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಜಡಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆಟದ (ಕುಸ್ತಿ) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಮಾಹಿತಿಗೆ: 9341732259, 9008458373, 9901438897, 9449563517 ಅಥವಾ 9731539159 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಮುಚಖಂಡಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್.ಹೂಗಾರ್, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಭಂಗಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಆರ್.ಟಿ.ಶಿರಾಳಕರ್, ಜಿ.ಎಂ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೆಲ್ಲದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-21-1387519629</p>