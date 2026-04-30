ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಅಂತರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ'ಯ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು, ಹರಿಯಾಣ, ತಮಿಳನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 33 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಪದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಸೈಮಿಪೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಸೈಮಿಪೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡಗಳ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಂಚಲಿಯ ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದವು.</p>.<p>ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಜತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ₹50,000 ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕಂಡಿತು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ₹30,000 ನಗದು ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೇದ ಕೌರ್ ಆಕಾಡೆಮಿ, ಹರಿಯಾಣ ₹15,000 ನಗದು ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುಂಬೈನ ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ₹15,000 ನಗದು ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ: ಸಮಗ್ರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ (ಮೈಸೂರು), ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ (ಚಿಂಚಲಿ) ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ(ಮುಂಬೈ) ತಲಾ ₹2,501 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಕತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಜಯಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಾಂಗಿ, ಹರ್ಷಾ ಕಣವಿ, ದೀಪಾ ಪಾಂಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ಪವನ ಕತ್ತಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನಾಯಿಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೈನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಹುಬಲಿ ನಾಗನೂರಿ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಶೀತಲ್ ಬ್ಯಾಳಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಆರ್.ಟಿ.ಶಿರಾಳಕರ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಮುಚಖಂಡಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎಸ್.ಹೂಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>