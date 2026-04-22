ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಡಾಡ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಬಾಪೂಜಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಬಿಎಸ್ ಶಾಲೆ, ವಸತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಡಾಡ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 18ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜುನಿಯರ್ ಡಾಡ್ಜ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಏ.23 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಅಮ್ಮಣಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಹೊಳಬಸಯ್ಯ ಸಂಕನ್ನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '20 ರಾಜ್ಯಗಳ 23 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಏ.23 ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಜಾನನ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಪಿಯು ಡಿಡಿಪಿಐ ಪಿ.ಐ.ಭಂಡಾರಿ, ಡಿಡಿಇಐ ಆರ್.ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮು, ಬಿಇಒ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪಾಲ ಅಲಕನುರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ: ಏ.26 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಮಮದಾಪುರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವರು ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಭಾರತೀಯ ಡಾಡ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಬ್ರಾರ್, ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ಜುನೈದ ಪಟೇಲ್, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ್ ರೋಣದ ಬದಾಮಿ, ಎಲ್.ಕೆ. ತೋರಣಗಟ್ಟಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಣಮಂತಯ್ಯ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೌಜಲಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವರು ಎಂದರು. ಡಾಡ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಡಿಮನಿ ರೂಪರೇಷೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅರ್ಜುನ ಸಂಕನ್ನವರ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ತೇಜಸ್ ಎಸ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಮಾಸೇಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>