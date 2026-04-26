ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ: 33 ತಂಡ ಭಾಗಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆದ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ 33 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪವನ್ ಕತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವರ್ಷವೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು. ಜತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ವಿಚಾರವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ನಾವಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವೀರ ನಿಲಜಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಂಪಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ (ವಾಸೇದಾರ), ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೀತಲ್ ಬ್ಯಾಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಖೆಮಲಾಪುರೆ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಡಹಟ್ಟಿಮಠ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸದಸ್ಯ ರಾಜು ಮುನ್ನೋಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮದುರ್ಗ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಮುಚಖಂಡಿ ಬಸಯ್ಯ ಪೂಜೇರಿ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ಚಂದರಗಿ, ಸುನೀಲ ಬೆಲ್ಲದ, ರವಿ ಕತ್ತಿ, ಸುಧೀರ ಕತ್ತಿ, ಸುನೀಲ ಬೆಲ್ಲದ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಚರಾಟೆ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎಸ್.ಹೂಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಸಿ.ಮುಚಖಂಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜೆ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಫರಿ ಬೋರ್ಡನ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಕೆ.ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೆಲುವು: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ.ಇ.ಎಲ್.ಎಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ಜೋಸೆಫ್ ತಂಡವನ್ನು 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>