ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣು...

<p>ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಚ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಟದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿಚ್ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಜನಗರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ನಡುವಣ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೂ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪಿಚ್ ಮಾಡಲು ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಿಎನ್ಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪಿಚ್ ರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಾವು ಆಡಿದ ಪಿಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 2013ರಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದಾಗ ಪಿಚ್ಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. 22 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಿಚ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದಾಗ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಿಚ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೈಮುಗಿದಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ನಂಟು.</p>.<p>ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಮಾತು ಕೊನೆಗೆ ಪಿಚ್ ಮೇಲೇ ಬಂದು ನಿಂತೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ:</p>.<p>‘ಪಿಚ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪಾ…’‘ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು…’‘ಪಿಚ್ಚೇ ಸರಿಯಿರ್ಲಿಲ್ಲ…’</p>.<p>ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಪಿಚ್ನ ಮಹತ್ವ ಅಡಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-51-704616982</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>