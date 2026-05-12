ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ: ಸೊಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರ್ಕೊಡ್ಲು (ಕೋಣಂದೂರು): ಇಲ್ಲಿನ ನರಹರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್– 1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹ 6,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹ 3,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ತಂಡ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಶ, ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಅನೀಶ್, ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಂಜನ್, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚರ್ ಆಗಿ ಮಹಮದ್ ಶೋಯೆಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌಮ್ಯಾ ಗುರುರಾಜ್, ಕಾರ್ಕೊಡ್ಲು ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್, ಜೆ.ಕೆ.ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್, ಸುಧಾಕರ ಗೌಡ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಶಿವು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪದ್ಮಾ, ಪ್ರಜಿತ್, ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗೇಶ್, ಆದ್ಯಂತ್ ಭಟ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>