ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 2 ಸ್ವರ್ಣ

ತಿರುವನಂತಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಸ್ಮಿತಾ– ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರ್ಣ ಸೇರಿ ಏಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯವು ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಕೇರಳ 35 ಪದಕ (11 ಚಿನ್ನ, 14 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 10 ಕಂಚು) ಜಯಿಸಿ, ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವು (7 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 14 ಪದಕ) ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-51-948164262