ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಭತ್ರಾ ಎ. ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಹಿಲ್ಪುರದಲ್ಲಿಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 5–4ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ನಿಗದಿಯ ಅವಧಿಯ ಪಂದ್ಯವು 1–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಸುಭತ್ರಾ ಅವರು 31ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ತನ್ವೀರ್ ಕೌರ್ ಅವರು 38ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡದ ಅನ್ವಿ ಜೋಶಿ, ಮಧುಮಿತಾ ಕೆ, ರಿಚಾ ಭಾಟಿಯಾ, ತಕ್ಷ್ವಿ ಮಹಾಜನ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾತ್ರಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>