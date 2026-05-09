‘ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲ’

ಕೆಂಭಾವಿ: 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ – ಮತ, ಮೇಲು – ಕೀಳು ಎಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ನಿಯಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಆಟವಾಗಿರದೆ, ಆಟಗಾರನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜೂಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 'ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಟ್ರೋಫಿ'ಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಗನೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರತರಲು ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೂಡಾ ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನನಗೂ ಈ ಗುಣ ಬಂದಿದ್ದು ಆಟದಿಂದಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಸಹ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಂಭಾವಿ ವಲಯದ ಸಿಆರ್ಪಿ ಬಂದೇನವಾಜ್ ನಾಲತವಾಡ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣಾಡ್ಡಿ ಮುದನೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ ನಾಯಕ್, ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರ, ಮಂಜು ಕಂಬಾರ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಲ್ದಾರ್, ಸಿಆರ್ಪಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಸೋಡಿ, ಹನೀಫ್ ಸಾಸನೂರು, ಸಿದ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಹಣಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರವಿಕುಮಾರ ಭೋವಿ, ಶಿವು ಮಲ್ಲಿಭಾವಿ ಇದ್ದರು. ಡಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>