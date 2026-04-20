ಕೆಂಭಾವಿ: 'ಆಟಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಡಿಗ್ಗಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಲ್ಟಾಪ್ ಕಾಲೊನಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಇಂಥಾ ಆಟಗಳು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮುದನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ (ರಾಜುಗೌಡ) ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುರಪುರ ಹಾಗೂ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಾಲ್ದಾರ್, ಎಚ್. ಆರ್. ಬಡಿಗೇರ, ವೆಂಕೋಬ ದೊರೆ, ಜಾವೇದ, ಪರಶುರಾಮ, ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವು ಮಲ್ಲಿಬಾವಿ, ಸೋಹೆಲ್ ಸಾಸನೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-30-803097447