ಕೆರೂಟಗಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆರೂಟಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಿಜನ್-2 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೂಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಬುಳ್ಳಾ, ಮುಖಂಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಚಬನೂರ), ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಪ್ರಭುಗೌಡ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಚಬನೂರ) ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹ 25 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಸಿದ್ದು ಬುಳ್ಳಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ₹ 15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಬುಳ್ಳಾ, ಕಪ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಹಿಬೂಬ್ ಕೊಂಡಿ, ನೀರು ಹಾಗೂ ಟೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಟ್ಟರಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭೀಮು ಬುಳ್ಳಾ, ಸಲೀಂ ಕೊಂಡಿ, ಮೌಲಾಲಿ ಬಾಗವಾನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ, ರಾಜು ನರಸಣಗಿ, ಅಶೋಕ ಗುಡಿಸಲಮನಿ, ಬಾಬು ಮೇಲಿನಮನಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>