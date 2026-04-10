ಕೆಜಿಎಫ್‌: ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಕಲರವ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಲರವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಆಸಕ್ತ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗರು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 50 ದಿನಗಳ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 140 ಮಕ್ಕಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗರು ಬಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲೆಯಾಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರೆವಿಗಿನ ಆಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಲಕಿಯರು ಆಟ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಮಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ಗಳಾದ ವಿಮಲ್, ನವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂದಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಯೋಜತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೋಚ್ಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೊನಿಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಮಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಬಿಡುವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸುವ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಕೋಚ್ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದಾಸರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೋಚ್ ವಿಮಲ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.