<p><em>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ</em></p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದ ಊರಿಗಾಂನ ಜಿಮ್ಖಾನ ಮೈದಾನ ಈಗ ಪುನಃ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ( ಬಿಜಿಎಂಎಲ್) 2001ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಗಣಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಜಿಮ್ಖಾನ ಮೈದಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಗಣಿ ಖಾತೆ ಅನುದಾನ ನೀಡದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನ ಉದಾಸೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ನಂತರ, ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಮಲ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ನ ಹಲವಾರು ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಮಲ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕೂಗು ಎದ್ದಾಗ, ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಜಿಮ್ಖಾನ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬೆಮಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಜಾಗದ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತದ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶಬಾಬು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಬೆಮಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಜಿಮ್ಖಾನ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಗಾಲ್ಫ್ ಮೈದಾನ, ಬಾಂಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸ್ನೂಕರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಎಸ್ಎಐ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಫಿಫಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಫಿಫಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-18-1443707731</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>